На Донбасі бойовики намагаються приховати власні втрати, - штаб

Бойовики на Донбасі намагаються приховати власні втрати в результаті необережного поводження зі зброєю, звинувативши українську сторону в обстрілі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Як повідомляють в ООС, 31 жовтня в районі населеного пункту Нова Ласпа на непідконтрольній Україні території Донецької області підірвався автомобіль бойовиків на міні, яка була закладена представниками "ДНР". Такі дані українська сторона отримала від громадян України, які проживають на окупованих територіях Донбасу, але не мають відношення до діяльності бойовиків.

"Противник традиційно звернувся до інформаційних маніпуляцій та використва цей факт у ході чергової спроби дискредитувати Об'єднані сили. Так, пропагандистський ресурс російських окупантів "ДАН" опублікував інформацію про те, що з української сторони нібито обстріляли протитанковою керованою ракетою санітарний автомобіль збройних формувань РФ, який їхав надавати медичну допомогу цивільним мешканцям", - повідомили в ООС.

У штабі зазначили, що бойові дії на цій ділянці вчора, 31 жовтня 2019 Об'єднаними силами не велися. Українські військовослужбовці ніяких пусків ПТКР не скоювали.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у жовтні незаконні збройні формування на Донбасі втратили близько 100 осіб. При цьому в ООС відзначили, що 33 бойовики були ліквідовані.

Нагадаємо, у четвер, 31 жовтня, в зоні проведення ООС на Донбасі в результаті обстрілу постраждали 2 українських військових. Відзначається, що бойовики 15 раз порушували режим припинення вогню.