На Донбассе боевики пытаются прорвать линию разграничения, есть потери в ВСУ

Сегодня, 18 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный, среди украинских военных есть потери. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение операции Объединенных сил в Facebook.

Как отметили в штабе, боевики ведут обстрелы из запрещенного минскими соглашениями вооружения.

"Враг применяет минометы калибра 120 мм. Также противник ведет огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения", - сообщили в штабе ООС.

На данный момент между украинскими военными и боевиками продолжается бой. Среди украинских военных есть потери. Точное количество пока не сообщается.

"Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, дают адекватный ответ вооруженным формированием Российской Федерации, оккупантам наносится огневое поражение с целью подавления их вооруженной активности. Потери противника уточняются", - отметили в штабе.

Напомним, в течение прошлых суток, 17 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных не зафиксировано.

Также министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщал, что Россия не создала рабочую группу для рассмотрения вопроса передачи Украине границы. Украинская сторона предлагала создать рабочую группу до саммита в апреле.