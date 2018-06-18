На Донбассе боевики пытались применить беспилотники, - ООС

Противовоздушная оборона зафиксировала 4 попытки боевиков запустить беспилотники

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) с начала суток, 18 июня, боевики четыре раза пытались применить беспилотники. Об этом сообщил представитель пресс-центра ООС Николай Бондарчук.

"Силами и средствами противовоздушной обороны выявлено 4 случая попытки противником применять беспилотные летательные аппараты", - сказал Бондарчук.

По его словам, ситуация на линии соприкосновения полностью контролируется Объединенными силами. Подразделения, находящиеся на передовых позициях, готовы к выполнению боевых задач.

Напомним, ранее украинская разведка сообщила, что командование российских оккупационных войск на Донбассе усиливает ведения воздушной разведки, увеличивая количество поставок беспилотных летательных аппаратов с территории России.

Отметим, во вторник, 5 июня, украинские военные из подразделения радиотехнических войск на Донбассе в районе проведения ООС утром сбили российский беспилотник. Сбитым БПЛА оказался "Орлан-10" российского производства.