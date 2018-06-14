Розвідка повідомляє про збільшення кількості поставок бойовикам на Донбас безпілотників з РФ

Командування РФ на Донбасі вживає додаткових заходів для посилення ведення повітряної розвідки

Командування російських окупаційних військ на Донбасі посилює ведення повітряної розвідки, збільшуючи кількість поставок безпілотних літальних апаратів з території Росії. Про це з посиланням на інформацію розвідки на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Командування російських окупаційних військ вживає додаткових заходів для посилення ведення повітряної розвідки, збільшуючи кількість поставок безпілотних літальних апаратів з території Росії", - повідомив він.

Як зазначив представник Міноборони, окремі зразки безпілотників передають передовим підрозділам бойовиків, де вони не передбачені за штатом і де відсутні спеціалісти для їх експлуатації.

"10 червня бойовики одного з передових підрозділів т.зв. 1 АК з метою розвідки позицій Об’єднаних сил запустили безпілотник. Його збили вояки сусіднього ворожого підрозділу через помилково заданий та не узгоджений маршрут польоту", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 13 червня 2018 року, постраждали 4 українських військових.