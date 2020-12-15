На Донбассе боевики пять раз нарушили "тишину"

Фото: украинский военный (РБК-Украина)

В течение текущих суток, 15 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Однако ситуация остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь вблизи Авдеевки. Боевики совершали обстрел из подствольных гранатометов.

В районе населенного пункта Водяное оккупанты дважды применили гранатометы и стрелковое оружие.

Вечером пророссийские боевики обстреливали украинские позиции вблизи Шумов. Огонь открывался из гранатометов различных систем и стрелкового оружия неподалеку Шумел.

"Вражеские выстрелы были неприцельными и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому огонь они не открывали. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки боевики четыре раза открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. Потерь среди украинских военных не было.

Кроме того, 12 декабря на Донбассе пострадали двое украинских военных. За сутки в зоне ООС зафиксировали шесть нарушений режима прекращения огня.