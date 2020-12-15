На Донбасі бойовики п'ять разів порушили "тишу"

Фото: український військовий (РБК-Україна)

Протягом поточної доби, 15 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню. Однак ситуація залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь поблизу Авдіївки. Бойовики здійснювали обстріл з підствольних гранатометів.

В районі населеного пункту Водяне окупанти двічі застосували гранатомети і стрілецьку зброю.

Увечері проросійські бойовики обстрілювали українські позиції поблизу Шумів. Вогонь відкривався з гранатометів різних систем і стрілецької зброї неподалік Шумів.

"Ворожі постріли були неприцільними і не несли загрози життю наших воїнів, тому вогонь вони не відкривали. Серед наших захисників бойових втрат і поранень немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики чотири рази відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі. Втрат серед українських військових не було.

Крім того, 12 грудня на Донбасі постраждали двоє українських військових. За добу в зоні ООС зафіксували шість порушень режиму припинення вогню.