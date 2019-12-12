На Донбассе боевики пять раз нарушили режим прекращения огня

С начала текущих суток, 12 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим "тишины". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как отметили в штабе, Россия вновь не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня.

"Российская Федерация вновь не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итоговым коммюнике на переговорах лидеров "нормандской четверки" во Франции", - говорится в сообщении.

Сообщается, что противник обстрелял позиции украинских подразделений из пушек БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили четыре обстрела укреплений Объединенных сил, а именно у Авдеевки и трижды неподалеку Павлополя.

Один обстрел позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Крымского.

"Сегодня, 12 декабря, потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошлые сутки боевики нарушали режим прекращения огня 10 раз. В результате обстрелов ранение получили два украинских военных. Обстрелы совершались с применением минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также РБК-Украина писало, что на Донбассе обнаружили современное военное оборудование России. В частности, боевиками используются российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).