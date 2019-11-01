На Донбассе боевики пять раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе с начала текущих суток, 1 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как сообщается, противник обстрелял позиции украинских подразделений из минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел 3 обстрела позиций объединенных сил: дважды вблизи Старогнатовки - из минометов калибра 120 мм, СПГ и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Новогнатовки - со станковых противотанковых гранатометов.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска провели 2 обстрела украинских позиций: возле Майорска - со станковых противотанковых гранатометов; неподалеку Луганского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов.

В течение текущих суток потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщало РБК-Украина, украинская сторона завершила разведения войск в Золотом Луганской области. Разведение сил в Золотом началось 29 октября 2019 года. Разведение сил длилось три дня.

Как сообщало РБК-Украина, "ЛНР" сегодня заявила, что со своей стороны завершила разведения сил в Золотом.