На Донбассе боевики пять раз нарушали "тишину", ранен один военный

На Донбассе с начала текущих суток, 17 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушали режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранение.
В частности, боевики открывали огонь по позициям украинских военных вблизи Новомихайловки из противотанковой пушки МТ-12. Возле Луганского, Майорского и Водяного противник применял автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение. Состояние защитника - средней степени тяжести. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - сообщили в штабе.
На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь.
Напомним, вчера, 16 апреля, боевики 15 раз нарушали режим "тишины" на Донбассе. За вчера потерь среди украинских военных не было.
Ранее командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наєв заявил, что стягивание российских войск к украинской границе является демонстрацией силы со стороны Москвы. При этом украинские военные не видят признаков подготовки России к наступлению.