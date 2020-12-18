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На Донбассе боевики продолжают размещать военную технику в "зоне безопасности"

Донбасс, Пятница 18 декабря 2020 10:08
На Донбассе боевики продолжают размещать военную технику в "зоне безопасности"
Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Украинская сторона СЦКК зафиксировала очередные признаки военного присутствия в "зоне безопасности" со стороны боевиков. Такие действия противника несут угрозу мирному населению.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

Так, 8 декабря беспилотник ОБСЕ зафиксировал 3 реактивные системы залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) на полигоне вблизи Терновое, а 13 декабря патрули ОБСЕ зафиксировали размещение 21 "Града" вблизи Хрустального. Все вооружение размещено с нарушениями линии отвода.

Также 11 декабря возле Вербовой Балки международные наблюдатели выявили радиолокационную станцию "Дунай". Она предназначена для идентификации и сопровождения воздушных объектов с радиусом действия 160 км. Такую систему фиксировали возле этого населенного пункта еще в феврале 2020 года.

Кроме этого в зоне риска оказалась Донецкая фильтрованная станция, которая обеспечивает водоснабжением населенные пункты как на подконтрольной Украине территории - Красногоровка, Марьинка, так и на оккупированной - Донецк, Ясиноватая. Так, 29 ноября вблизи фильтровальной станции зафиксировали 320-метровую траншею, где обустроили огневые позиции в сторону Вооруженных сил Украины и минометный окоп.

"Таким образом, представители вооруженных формирований РФ продолжают пренебрегать своими обязательствами и грубо нарушать достигнутые договоренности по соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, несмотря на безопасность людей, которые сегодня проживают на временно оккупированной и на подконтрольной правительству Украины территории", - сообщили в СЦКК.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе боевики восемь раз нарушали режим прекращения огня, в результате снайперского обстрела ранение получил один украинский военный.

Также РБК-Украина писало, что вчера боевики передали Украине тело погибшего бойца Вооруженных сил, который перешел на сторону противника.

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