ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе боевики продолжают нарушать перемирие

Новости » Политика    22.09.2019 - 13:25
На Донбассе боевики продолжают нарушать перемирие
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики 4 раза открывали огонь по украинским позициям

С начала воскресенья, 22 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

Как сообщается, первое нарушение тишины было зафиксировано в районе населенного пункта Николаевка. Боевики около полпервого ночи открыли огонь из пулеметов. А уже около 6 часов утра оккупанты из гранатометов обстреляли украинские позиции вблизи Новогнатовки.

Кроме того, в 09:30 нарушение перемирия произошло в окрестностях Водяного, где российские наемники били из автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Последний обстрел Объединенных сил был зафиксирован в районе Лебединского, там оккупанты применили крупнокалиберные пулеметы.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил в одном случае открывали огонь в ответ со штатных пехотных средств. Потерь среди украинских военных по состоянию на 11:00 нет.

Карта ООС

Ситуация на Донбассе по состоянию на 22 сентября 2019

Напомним, ранее сообщалось, что на протяжении минувших суток, 21 сентября, российские наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. При этом оккупанты применяли запрещенные минскими соглашениями минометы 122-го калибра. За минувшие сутки потерь среди подразделений ООС не было зафиксировано.

Россия не выполняет обязательства по разведению сил в Станице Луганской, - СЦКК Сокращать состав Вооруженных сил не планируется, - Загороднюк
Новости Украины Министерство обороны РФДонбассобстрелООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь