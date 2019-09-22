На Донбасі бойовики продовжують порушувати перемир'я

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики 4 рази відкривали вогонь по українським позиціям

Від початку неділі, 22 вересня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних сил. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

Як повідомляється, перше порушення тиші було зафіксоване в районі населеного пункту Миколаївка. Бойовики близько пів на першу ночі відкрили вогонь з кулеметів. А вже близько 6-ї години ранку окупанти з гранатометів обстріляли українські позиції поблизу Новогнатівки.

Крім того, о 09:30 порушення перемир'я відбулося на околицях Водяного, де російські найманці били з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. Останній обстріл Об'єднаних сил був зафіксований в районі Лебединського, там окупанти застосували великокаліберні кулемети.

Зазначається, що підрозділи Об'єднаних сил в одному випадку відкривали вогонь у відповіль зі штатних піхотних засобів. Втрат серед українських військових станом на 11:00 немає.

Ситуація на Донбасі станом на 22 вересня 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що впродовж минулої доби, 21 вересня, російські найманці 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. При цьому окупанти застосовували заборонені мінськими угодами міномети 122-го калібру. За минулу добу втрат серед підрозділів ООС не було зафіксовано.