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На Донбассе получили ранения двое военных

Новости » Происшествия     01.04.2020 - 19:14
На Донбассе получили ранения двое военных
Иллюстративное фото (mil_gov_ua)

Противник произвел 13 обстрелов

На Донбассе в среду, 1 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего двое военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что боевики дважды совершали обстрелы из запрещенных минскими договоренностями вооружений. Также они применяли минометы калибров 120 мм и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Объединенные силы отвечали прицельным огнем.

Высокую активность противник проявил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно вблизи Павлополя, в районе Песков, на окраинах Марьинки, возле Новомихайловки, вблизи Песков и возле Николаевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" были зафиксированы обстрелы на окраине Новотошковского и неподалеку от Хутора Вольный и Новоалександровки.

"Сегодня, 1 апреля, в результате вражеских обстрелов получили ранения двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Эвакуационной техникой пострадавших воинов оперативно доставлены в военно-медицинское учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, 31 марта, в результате обстрелов вооруженными формированиями Российской Федерации один украинский военный погиб, двое получили ранения. Всего враг совершил 14 обстрелов.

Кроме того, 30 марта на Донбассе один военнослужащий ООС погиб, четверо получили ранения.

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