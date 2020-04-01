ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Стало известно имя погибшего военного на Донбассе

Новости » Происшествия     01.04.2020 - 11:07
Стало известно имя погибшего военного на Донбассе
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Погиб 22-летний Александр Маланчук

На Донбассе в зоне операции Объединенных сил 31 марта погиб лейтенант Александр Маланчук. Об этом сообщили в Черновицкой областной государственной администрации в Facebook.

Сообщается, что Маланчук был командиром 3-го горно-штурмового взвода 1-ой горно-штурмовой роты воинской части А3029. Он поступил на военную службу в 2019 году по контракту.

"Черновицкая областная государственная администрация выражает искренние соболезнования родителям, родным и близким по поводу смерти лейтенанта Александра Маланчука. Житель Черновцов 1997 года рождения погиб 31 марта во время выполнения воинского долга", - сообщили в ОГА.

Стало известно имя погибшего военного на Донбассе

Напомним, на протяжении прошлых суток, 31 марта, боевики на Донбассе 14 раз обстреливали позиции украинских военных. В результате обстрелов один военный погиб, еще двое получили ранение.

Также РБК-Украина писало, что 31 марта в зоне ООС украинский солдат подорвался на противопехотной мине вблизи Катериновки. Боец находится в тяжелом состоянии.

Отметим, 30 марта на Донбассе также один военнослужащий ООС погиб. Четверо получили ранения.

У Зеленского рассчитывают на обмен пленными в ближайшие недели На Донбассе боевики выпустили 20 мин по украинским позициям
Новости Украины ДонбасспогиблисолдатыООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь