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На Донбассе боевики применили запрещенное вооружение

Новости » Происшествия     29.03.2020 - 18:49
На Донбассе боевики применили запрещенное вооружение
Иллюстративное фото (mil_gov_ua)

Потерь среди украинских военных нет

В течение текущих суток, 29 марта, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечается, что боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял опорные пункты Объединенных сил вблизи населенного пункта Березовое, возле Старогнатівки, недалеко от Тарамчука и неподалеку Авдеевки.

Также обстрелы были зафиксированы неподалеку Луганского и у Гладосово, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Сегодня, 28 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 марта в результате обстрелов вооруженными формирования Российской Федерации двое украинских военных получили ранения. За сутки боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня.

Кроме того, боевики на оккупированном Донбассе перестали пропускать через КПВВ жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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