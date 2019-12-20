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На Донбассе боевики применили запрещенное минскими соглашениями оружие

Новости » Происшествия     20.12.2019 - 18:15
На Донбассе боевики применили запрещенное минскими соглашениями оружие
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики пять раз нарушили режим прекращения огня

С начала текущих суток, 20 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня пять раз. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Два обстрелы позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно вблизи населенного пункта Хутор Вильный и неподалеку Светлодарска.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела по позициям Объединенных сил - рядом с Невельск, у Славного и в районе Каменки.

"Сегодня, 20 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 декабря вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Кроме того, 18 декабря боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела один военный получил ранения.

Добавим, что 18 декабря участники Трехсторонней контактной группы не смогли согласовать новое перемирие на востоке Украины. Стороны договорились о продолжение перемирия, объявленного в июле 2019 года.

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