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На Донбасі бойовики застосували заборонену мінськими угодами зброю

Новини » Надзвичайні події     20.12.2019 - 18:15
На Донбасі бойовики застосували заборонену мінськими угодами зброю
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню

З початку поточної доби, 20 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню п'ять разів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських підрозділів з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Два обстріл позицій українських захисників зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ", а саме поблизу населеного пункту Хутір Вильный і неподалік Світлодарська.

Крім того, у районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив три обстрілу по позиціях Об'єднаних сил - поруч з Невельськ, у Славного і в районі Кам'янки.

"Сьогодні, 20 грудня, в результаті обстрілу ворожих втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 грудня збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу ні один український військовий не постраждав.

Крім того, 18 грудня бойовики сім разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу один військовий отримав поранення.

Додамо, що 18 грудня учасники Тристоронньої контактної групи не змогли узгодити нове перемир'я на сході України. Сторони домовилися про продовження перемир'я, оголошеного в липні 2019 року.

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