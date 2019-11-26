Боевики обстреливают участки вблизи разведения сил

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Враг шесть раз нарушил режим прекращения огня

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе с начала текущих суток, 26 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как сообщается, противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Позиции украинских защитников российские оккупационные войска обстреляли четыре раза в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно трижды неподалеку Старогнатовки с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а также вблизи Широкино со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Кроме того, боевики продолжают вести провокационные обстрелы в непосредственной близости от границ участка разведения №3.

"Расчет вооруженных формирований Российской Федерации очевиден. Спровоцировав огонь они надеются на то, что наши защитники попадут по участку разведения №3 "Петровское". Все эти действия со стороны ВФ РФ происходят накануне встречи Трехсторонней контактной группы в Минске", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела по укреплениям Объединенных сил - у Крымского и Луганского из минометов калибра 82 мм, ручных и станковых противотанковых гранатометов.

"Текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в сообщении.

Напомним, от начала суток боевики на Донбассе трижды обстреляли позиции ООС вблизи разведения сил и средств в районе Петровского. Как сообщили в штабе ООС, такие действия направлены на то, чтобы украинские военные начнут вести ответный огонь и попадут по участку разведения №3 "Петровское".

Также сообщалось, что 25 ноября боевики восемь раз обстреляли позиции ОСС на Донбассе. В результате обстрелов ранение получила гражданская женщина.