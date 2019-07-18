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На Донбасі бойовики застосували міномети заборонених калібрів

Новини » Суспільство    18.07.2019 - 07:29
На Донбасі бойовики застосували міномети заборонених калібрів
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Зафіксовано 15 обстрілів, втрат в ООС немає

На Донбасі минулої доби, 17 липня, збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому 1 раз заборонені мінськими угодами міномети калібру 82 мм.Про це передає РБК-Україна із посиланням на прес-центр Операції Об'єднаних сил.

Також, противник відкривав вогонь по українських позиціях з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріли велися в районі населених пунктів Миколаївка, Широкине, Мар'їнка, Водяне, Павлопіль, Богданівка, Талаківка, Красногорівка, Піски, Катеринівка.

"У результаті ворожих обстрілів втрат з нашої сторони не зафіксовано. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить мінським домовленостям.  За даними розвідки 17 липня чотирьох окупантів поранено", - зазначили в ООС.

Від початку поточної доби обстрілів не зафіксовано.

 

Нагадаємо, Тристороння контактна група (ТКГ) в ході засідання в Мінську 17 липня погодила нове перемир'я на Донбасі. Режим всеосяжного, стійкого і безстрокового припинення вогню розпочнеться в ніч на 21 липня 2019 року за київським часом.

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