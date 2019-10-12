На Донбасі бойовики 6 разів порушили режим тиші

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військових немає

На Донбасі незаконні збройні формування з початку доби в суботу, 12 жовтня, шість разів обстріляли позиції об'єднаних сил. Про це повідомило Міністерство оборони України.

Повідомляється, що в районі відсічі і стримування збройної агресії РФ на сході України зафіксовано шість збройних провокацій з боку російсько-німецьких окупаційних військ.

Обстрілу ділянок розведення сил і засобів в районі села Петрівське Донецької області і міста Золоте Луганської області не зафіксовано. Всі обстріли припали на район відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід". Зокрема, мова йде про захисників Водяного, Пищевика, Новогнатовки і Широкіно. Бойових втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, на Донбасі протягом минулої доби, 11 жовтня, збройні формування Російської Федерації і її найманці вісім разів порушили режим припинення вогню. Бойовики використовувати заборонені Мінському міномети калібру 120 і 82 мм, а також гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

За минулу добу, 10 жовтня, на Донбасі бойовики порушили режим припинення вогню 27 разів. В результаті обстрілу загинув один український військовий.