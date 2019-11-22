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На Донбасі бойовики підбили військовий автомобіль ракетою, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події     22.11.2019 - 19:10
На Донбасі бойовики підбили військовий автомобіль ракетою, є постраждалі
Фото: підбитий вантажівка (facebook.com/pressjfo.news)

Троє військовослужбовців отримали контузію

У четвер, 21 листопада, військовий вантажівка був підбитий з протитанкового керованого ракетного комплексу "Фагот" на території населеного пункту, в результаті чого троє військовослужбовців отримали контузію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Як повідомляється, автомобіль забезпечення розвозив продукти харчування і воду для військовослужбовців на дальні позиції.

"Даний автомобіль на момент обстрілу навіть не перебував на передовій лінії оборони, а знаходився у населеному пункті Шуми. Машина забезпечення просто розвозила продукти харчування і воду для військовослужбовців на дальні позиції. Такої підлості, щоб в мирному населеному пункті, де проживають тільки цивільні, буде застосована така потужна зброя, ніхто не чекав", - прокоментував військовослужбовець ЗСУ Віктор.

За його словами, пуск ракети здійснювався з відстані близько 2,5 км.

"На такий дальності управляти боєприпасом дуже важко. Оператор ворожого ПТРК намагався "завести" ракету саме в кабіну, але чітко не розрахував відстань і потрапив в дерев'яний борт кузова", - зазначив військовослужбовець.

В результаті обстрілу троє військовослужбовців отримали контузію. Серед них - одна жінка. Зараз вони знаходяться на лікуванні у військовому госпіталі. Стан їх здоров'я задовільний.

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Нагадаємо, 22 листопада в районі проведення ООС збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один військовослужбовець отримав поранення.

Крім того, під час виконання службових обов'язків на Донбасі загинув командир батареї полку старший лейтенант Богдан Шацький. Йому було 24 роки.

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