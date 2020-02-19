На Донбассе боевики планируют привлекать "казаков" из России, - ГУР

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Боевики испытывают проблемы с комплектацией личного состава

На Донбассе боевики планируют привлекать так называемые "Казачьи формирования" с территории Российской Федерации для создания резерва. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Сообщается, что благодаря привлечению российских "казаков" боевики планируют решить возникшие проблемы с обеспечением укомплектованности личного состава.

"За их счет планируется формирование мобилизационного резерва группировки российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях", - сообщили в ГУР.

Напомним, от начала текущих суток, 19 февраля, российские незаконные вооруженные формирования дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Всего боевики выпустили более 30 мин вблизи Луганского и Лебединого.

Отметим, 18 февраля российско-оккупационные силы осуществили наступление на украинские позиции по луганскому направлению. В результате боя погиб один украинский военный и еще 5 получили ранения. Со стороны боевиков - четверо погибших, шестеро раненых. Украинские военные сохранили свои позиции.