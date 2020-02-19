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На Донбасі бойовики планують залучати "козаків" з Росії, - ГУР

Новини » Суспільство     19.02.2020 - 14:05
На Донбасі бойовики планують залучати "козаків" з Росії, - ГУР
Ілюстративне фото (twitter.com flash_crimea)

Бойовики відчувають проблеми з комплектацією особового складу

На Донбасі бойовики планують залучати так звані "Козацькі формування" з території Російської Федерації для створення резерву. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Повідомляється, що завдяки залученню російських "козаків" бойовики планують розв'язувати виниклі проблеми із забезпеченням укомплектованості особового складу.

"За їх рахунок планується формування мобілізаційного резерву угруповання російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях", - повідомили в ГУР.

Нагадаємо, від початку поточної доби, 19 лютого, російські незаконні збройні формування двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Всього бойовики випустили більше 30 хв поблизу Луганського і Лебединого.

Нагадаємо, 18 лютого російсько-окупаційні сили здійснили наступ на українські позиції луганському напрямку. В результаті бою загинув один український військовий і ще 5 отримали поранення. З боку бойовиків - четверо загиблих, шестеро поранених. Українські військові зберегли свої позиції.

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Новини України Російська ФедераціяДонбасказакибойовики
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