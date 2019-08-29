Бійці "Азова" на Донбасі розбили розвідгрупу бойовиків

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики намагалися проникнути на позиції сил ООС

На Донбассе бойовики в ніч на 29 серпня намагалися проникнути на позиції українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу операції Об'єднаних сил (ООС).

За повідомленням ООС, провокаційні дії з боку бойовиків були зафіксовані в районі Светлодарской дуги.

"Під час зміни особового складу супротивника на посаді бійцями "Азова" була помічена група найманців, яка рухалася сірою зоною і намагалася проникнути на наші позиції, тим самим порушуючи Мінські домовленості. У результаті короткочасного бою четверо ворогів було знищено, одного поранено і взято в полон разом з наявними у нього зброєю та іншими речами. Під час спілкування він розповів, що група вийшла в сіру зону з метою диверсійних дій, щоб зірвати перемир'я і звинуватити в цьому українську сторону ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 28 серпня, збройні формування Російської Федерації і її найманці 14 разів порушували режим припинення вогню. При цьому бойовики застосували безпілотник для скидання гранати.

Також повідомлялося, що 28 серпня за обстрілу з боку окупованих територій тимчасово припиняв роботу КПВВ "Майорське".