На Донбассе боевики перебрасывают на передовую танки и САУ, - ГУР

Командование боевиков на Донбассе усиливает силы на передовой за счет переброски танков и 122-мм самоходных артиллерийских установок "Гвоздика". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

По данным украинской разведки, боевики осуществляют переброску военной техники под видом подготовки к масштабным совместным учениям.

"Русское командование продолжает усиливать оккупационные войска на передовой запрещенным минскими договоренностями вооружением. В частности, под видом подготовки к масштабным совместных учений противник на отдельных направлениях осуществляет переброску к линии соприкосновения танков и 122-мм самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", - сообщили в ГУР.

Также отмечается, что боевики держат в готовности к применению дежурные огневые средства.

"Оккупанты пополняют на полевых складах передовых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ запасы боеприпасов, в том числе мин и артиллерийских снарядов", - заявили в разведке.

Ранее сообщалось, что на Донбассе боевики пытаются скрыть потери в результате неосторожного обращения с вооружением, обвинив украинскую сторону в обстрелах. Как сообщили в ООС, 31 октября на Донбассе на мине, которая была заложена представителями "ДНР," подорвался автомобиль боевиков.

Также сообщалось, что в октябре вооруженные формирования РФ на Донбассе потеряли 96 человек. По данным штаба ООС, 33 из них были ликвидированы.