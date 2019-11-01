На Донбасі бойовики перекидають на передову танки і САУ, - ГУР

Командування бойовиків на Донбасі посилює сили на передовій за рахунок перекидання танків і 122-мм самохідних артилерійських установок "Гвоздика". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними української розвідки, що бойовики здійснюють перекидання військової техніки під виглядом підготовки до масштабних спільних навчань.

"Російське командування продовжує посилювати окупаційні війська на передовій забороненим мінськими домовленостями озброєнням. Зокрема, під виглядом підготовки до масштабних спільних навчань противник на окремих напрямках здійснює перекидання до лінії зіткнення танків і 122-мм самохідних артилерійських установок "Гвоздика", - повідомили в ГУР.

Також зазначається, що бойовики тримають в готовності до застосування чергові вогневі засоби.

"Окупанти поповнюють на польових складах передових підрозділів з'єднань та частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ запаси боєприпасів, у тому числі мін та артилерійських снарядів", - заявили в розвідці.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі бойовики намагаються приховати втрати в результаті необережного поводження зі зброєю, звинувативши українську сторону в обстрілі. Як повідомили в ООС, 31 жовтня на Донбасі на міни, яка була закладена представниками "ДНР," підірвався автомобіль бойовиків.

Також повідомлялося, що у жовтні збройні формування РФ на Донбасі втратили 96 осіб. За даними штабу ООС, 33 з них були ліквідовані.