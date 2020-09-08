На Донбассе боевики один раз открывали огонь

На Донбассе 7 сентября вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета боевики осуществили единичные провокационные выстрелы в сторону позиций украинских воинов вблизи населенного пункта Каменка в Донецкой области.

"Огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам. Украинские подразделения оружие в ответ не применяли", - отметили в штабе ООС.

С начала текущих суток, 8 сентября, на участках ответственности подразделений ВСУ нарушения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня со стороны боевиков не зафиксированы.

По информации штаба ООС, в прифронтовых районах саперы ГСЧС разминировали почти два гектара территории и передали на уничтожение 41 взрывоопасный предмет.

Кроме того, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Сейчас работы ведутся на 42-х объектах.

Напомним, 6 сентября на Донбассе обострилась ситуация, впервые с начала перемирия в результате вражеского обстрела погиб украинский военный - Тарас Кубийович, житель села Ольховка, Городенковского района Ивано-Франковской области. Еще один получил ранение.

Президент Владимир Зеленский потребовал от России вмешаться в ситуацию с обострением на Донбассе.

В Кремле заявили об обеспокоенности из-за обострения напряженности на линии соприкосновения на Донбассе.