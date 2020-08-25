На Донбассе боевики один раз обстреляли позиции ООС

От начала суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим "тишины" на Донбассе. Вооруженные Силы Украины огонь в ответ по боевикам не открывали.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, около 08:00 часов оккупанты применили автоматический станковый гранатомет в районе Хутора Вильный. Учитывая провокационный характер обстрела, огонь в ответ не открывался. Также в ведомстве отмечают, что боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.

Напомним, на Донбассе 24 августа зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Также РБК-Украина писало, что на Донбассе погиб один украинский военный из-за неосторожного обращения с оружием.

Кроме того, с начала перемирия на Донбассе, с 27 июля, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 634 нарушения режима прекращения огня.