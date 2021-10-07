ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

На Донбассе боевики один раз нарушили "тишину": запускали беспилотник

Новина українською →
Донбасс, Четверг 07 октября 2021 17:22
На Донбассе боевики один раз нарушили "тишину": запускали беспилотник Фото: на Донбассе с начала суток одно нарушение "тишины" (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В четверг, 7 октября, зафиксировано одно нарушение "тишины" пророссийскими боевиками на Донбассе. В Луганской области оккупанты запускали беспилотник.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

"С начала сегодняшнего дня выявлено одно нарушение со стороны российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, предположительно "Орлан-10", с пересечением линии разграничения.

В ООС отметили, что ситуация в районе проведения операции остается контролированной. Украинские военные продолжают исполнять свои обязанности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс ООС
NEWS
Объявлен лауреат Нобелевской премии 2021 по литературе
Объявлен лауреат Нобелевской премии 2021 по литературе
DAILY
Не только НАТО и ЕС. Как и зачем Украина создает альянсы с ближайшими соседями
Милан Лелич, Владислав Красинский Не только НАТО и ЕС. Как и зачем Украина создает альянсы с ближайшими соседями