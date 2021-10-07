На Донбасі бойовики один раз порушили "тишу": запускали безпілотник
Фото: на Донбасі з початку доби одне порушення "тиші" (flickr.com/ministryofdefenceua)
У четвер, 7 жовтня, зафіксовано одне порушення "тиші" проросійськими бойовиками на Донбасі. У Луганській області окупанти запускали безпілотник.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.
"З початку сьогоднішнього дня виявлено одне порушення з боку російсько-окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, імовірно "Орлан-10", з перетином лінії розмежування.
В ООС зазначили, що ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою. Українські військові продовжують виконувати свої обов'язки.