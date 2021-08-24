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На Донбассе боевики один раз нарушили режим "тишины"

Автор: Сергей Пышкин

В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил, боевики один раз нарушили режим прекращения огня. На линии разграничения был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Украинская сторона СЦКК уведомила представителей миссии ОБСЕ о сегодняшнем нарушении режима прекращения огня со стороны пророссийских боевиков.

"На Луганщине и Донетчине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения", - отмечает пресс-служба ООС.

Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины с начала суток разминировали 2 гектара территории и уничтожили 35 взрывоопасных предметов.

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