RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На Донбасі бойовики один раз порушили режим "тиші"

Автор: Сергій Пишкін

Протягом поточної доби, в районі проведення операції Об'єднаних сил, бойовики один раз порушили режим припинення вогню. На лінії розмежування був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ про сьогоднішнє порушення режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків.

"На Луганщині та Донеччині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування", - відзначає пресслужба ООС.

Піротехнічні розрахунки ДСНС України з початку доби розмінували 2 гектари території та знищили 35 вибухонебезпечних предметів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонбасДНР