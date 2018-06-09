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Интервью

На Донбассе боевики обстреляли жилые кварталы Зализного, есть пострадавшая

НовостиПроисшествия    09.06.2018 - 12:58
Иллюстративное фото (facebook.com-abazia)
Иллюстративное фото (facebook.com-abazia)

Правоохранители квалифицировали преступление как теракт

В Донецкой области 9 июня в результате обстрела боевиками Зализного ранена женщина. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции.

"На момент обстрела жительница с. Зализное Торецкого района, 1938 года рождения, находилась в собственном доме. Пострадавшая госпитализирована в больницу с пулевым ранением лопатки", - сообщили в полиции.

Правоохранители открыли производство по ст. 258 ("Террористический акт") Уголовного кодекса.

Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки, 8 июня, боевики 38 раз нарушали режим прекращения огня, в результате обстрелов ранения получили шестеро украинских военных.

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Теги публикации: Донбасс, обстрел, боевики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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