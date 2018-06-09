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На Донбасі бойовики обстріляли житлові квартали Залізного, є постраждала

НовиниНадзвичайні події    09.06.2018 - 12:58
Ілюстративне фото (facebook.com-abazia)
Ілюстративне фото (facebook.com-abazia)

Правоохоронці кваліфікували злочин як теракт

У Донецькій області 9 червня в результаті обстрілу бойовиками Залізного поранена жінка. Про це йдеться в повідомленні Національної поліції.

"На момент обстрілу мешканка с. Залізне Торецького району, 1938 року народження, перебувала у власному будинку. Постраждала госпіталізована до лікарні з кульовим пораненням лопатки", - повідомили в поліції.

Правоохоронці відкрили провадження за ст. 258 ("Терористичний акт") Кримінального кодексу.

Нагадаємо, на Донбасі за минулу добу, 8 червня, бойовики 38 разів порушували режим припинення вогню, в результаті обстрілу поранення отримали шестеро українських військових.

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Теги публікації: Донбас, обстрел, бойовики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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