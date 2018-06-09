На Донбасі бойовики обстріляли житлові квартали Залізного, є постраждала

Правоохоронці кваліфікували злочин як теракт

У Донецькій області 9 червня в результаті обстрілу бойовиками Залізного поранена жінка. Про це йдеться в повідомленні Національної поліції.

"На момент обстрілу мешканка с. Залізне Торецького району, 1938 року народження, перебувала у власному будинку. Постраждала госпіталізована до лікарні з кульовим пораненням лопатки", - повідомили в поліції.

Правоохоронці відкрили провадження за ст. 258 ("Терористичний акт") Кримінального кодексу.

Нагадаємо, на Донбасі за минулу добу, 8 червня, бойовики 38 разів порушували режим припинення вогню, в результаті обстрілу поранення отримали шестеро українських військових.