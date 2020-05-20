На Донбассе боевики обстреляли три жилых дома

Фото: разрушенный дом после обстрела боевиков (facebook.com/pressjfo.news)

Боевики днями обстреляли из минометов Красногоровку

На Донбассе в результате обстрела вооруженных формирований Российской Федерации повреждены три жилых дома в Красногоровке. Обстрелы боевики совершали из минометов.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил в Facebook.

Как отметили в ООС, обстрелы Красногоровки были осуществлены днями. В результате никто из местных жителей не пострадал.

"По подтвержденной информации украинской стороны Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон были существенно повреждены три частных дома местных жителей. Также пострадали хозяйственные постройки. К счастью в результате преступных действий российских наемников никто из мирных жителей не пострадал", - сообщили в штабе.

Также в ООС назвали безосновательными обвинения боевиков в обстреле гражданской инфраструктуры со стороны украинских военных.

"При наличии прямых и бесспорных доказательств систематических обстрелов оккупантами мирных жителей Донбасса, безосновательные обвинения руководителями российско-оккупационных администраций в адрес украинских военнослужащих в якобы повреждении объектов гражданской инфраструктуры выглядят особенно циничными и лишенными здравого смысла", - говорится в сообщении.

Фото: последствия обстрелов боевиков в Красногоровке (facebook.com/pressjfo.news)

Ранее РБК-Украина писало, что в начале мая в Авдеевке под обстрел боевиков попал дом местной жительницы. Сама женщина на момент обстрела находилась за пределами дома и не пострадала.

Напомним, от начала суток, 20 мая, боевики на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела ранение получил один украинский военный.

Автор: Игорь Литвиненко