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В Авдеевке под обстрел боевиков попал дом мирной жительницы

Новости » Происшествия     11.05.2020 - 18:26
В Авдеевке под обстрел боевиков попал дом мирной жительницы
Фото: последствия обстрела (facebook.com/pressjfo.news)

Жительница дома не пострадала

В воскресенье, 10 мая, пророссийские боевики осуществили обстрел жилых кварталов населенного пункта Авдеевка, который находится вблизи линии соприкосновения на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

Так, вчера оккупационные силы из автоматического станкового гранатомета обстреляли жилой сектор Авдеевки. Одна граната от гранатомета АГС-17 разорвалась в опасной близости от дома местной жительницы.

Отмечается, что осколками гранаты была повреждена крыша частного дома. Жительница дома и мирные жители Авдеевки в результате обстрела не пострадали.

"Откровенно пренебрегая правилами ведения войны, враг в очередной раз подтвердил свою оккупационную сущность и сознательно подверг опасности гражданское население Донбасса", - подчеркнули в штабе.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупационные войска сегодня, 11 мая, из гранатомета и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции подразделений Объединенных сил вблизи Крымского. В результате вражеского обстрела украинские военные не пострадали.

Также РБК-Украина писало, что в субботу, 9 мая, под вражеский обстрел попали окраины населенного пункта Трехизбенка. Боевики применили гранатометы различных систем. В результате обстрела были повреждены 2 жилых дома с хозяйственными помещениями.

Теги Новости Украины ДонбассАвдеевкаобстрел
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