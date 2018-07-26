На Донбассе боевики обстреляли Торецкий фенольный завод

Боевики обстреляли шламонакопитель фенольного завода в Торецке

На Донбассе боевики обстреляли шламонакопитель Торецкого фенольного завода. Об этом сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), передает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

По данным СЦКК, боевики обстреляли шламонакопитель третей очереди промышленных отходов химического производства Торецкого фенольного завода. В частности, представители украинской стороны СЦКК 25 июля 2018 года обнаружили разрыв артиллерийского боеприпаса в чаше шламонакопителя.

Отметим, что на данный момент специалисты не могут оценить повреждения объекта. При этом не исключено, что взрывной волной могли быть повреждены стены чаши. В таком случае это может привести к попаданию ядовитой жидкости в грунтовые воды и в дальнейшем в реку Кривой Торец, что повлечет масштабную экологическую катастрофу.

Напомним, ранее было зафиксировано разрушение дамбы хвостохранилища фенольного завода в Торецке на линии соприкосновения.