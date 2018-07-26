На Донбасі бойовики обстріляли Торецький фенольний завод

Новини Надзвичайні події 26.07.2018 - 17:37
Ілюстративне фото (twitter.com/dubovoyslavyans)
Ілюстративне фото (twitter.com/dubovoyslavyans)

Бойовики обстріляли шламонакопичувач фенольного заводу в Торецьку

На Донбасі бойовики обстріляли шламонакопичувач Торецького фенольного заводу. Про це повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК), передає штаб операції Об'єднаних сил в Facebook.

За даними СЦКК, бойовики обстріляли шламонакопичувач третьої черги промислових відходів хімічного виробництва Торецького фенольного заводу. Зокрема, представники української сторони СЦКК 25 липня 2018 року виявили розрив артилерійського боєприпаса в чаші шламонакопичувача.

Відзначимо, що на даний момент фахівці не можуть оцінити пошкодження об'єкта. При цьому не виключено, що вибуховою хвилею могли бути пошкоджені стіни чаші. У такому разі це може призвести до попадання отруйної рідини в грунтові води і надалі в річку Кривий Торець, що спричинить масштабну екологічну катастрофу.

На Донбасі бойовики обстріляли Торецький фенольний завод

Нагадаємо, раніше було зафіксовано руйнування дамби хвостосховища фенольного заводу в Торецьку на лінії зіткнення.

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Теги:  Донбас,  обстрел,  бойовики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС