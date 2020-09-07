На Донбассе боевики обстреляли позиции украинских военных из гранатомета

Фото: украинский военный (РБК-Украина)

На Донбассе с начала суток незаконные вооруженные формирования один раз нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреляли из стрелкового оружия и гранатомета позиции украинских военных вблизи Каменки.

Об этом сообщили в пресс-центре Министерства обороны.

Боевых потерь среди украинских военных нет.

"С начала текущих суток, 7 сентября, по состоянию на 12:30, на линии боевого соприкосновения зафиксировано одно нарушение режима тишины со стороны российско-оккупационных войск. После 09:10 по направлению от Крутой Балки оккупанты произвели несколько выстрелов из стрелкового оружия и один из РПГ в районе Каменки", - сообщили в Минобороны.

Напомним, 6 сентября на Донбассе обострилась ситуация, впервые с начала перемирия в результате вражеского обстрела погиб украинский военный, еще один получил ранение.

В связи с этим, президент Владимир Зеленский потребовал от России вмешаться в ситуацию с обострением на Донбассе.

В свою очередь в Кремле заявили об обеспокоенности из-за обострения напряженности на линии соприкосновения на Донбассе.