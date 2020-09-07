На Донбасі бойовики обстріляли позиції українських військових з гранатомета

Фото: український військовий (РБК-Україна)

На Донбасі з початку доби незаконні збройні формування один раз порушили режим припинення вогню. Бойовики обстріляли з стрілецької зброї і гранатомета позиції українських військових поблизу Кам'янки.

Про це повідомили в прес-центрі Міністерства оборони.

Бойових втрат серед українських військових немає.

"З початку поточної доби, 7 вересня, станом на 12:30, на лінії бойового зіткнення зафіксовано одне порушення режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ. Після 09:10 за напрямком від Крутої Балки окупанти зробили кілька пострілів зі стрілецької зброї і один з РПГ в районі Кам'янки", - повідомили в Міноборони.

Нагадаємо, 6 вересня на Донбасі загострилася ситуація, вперше з початку перемир'я в результаті ворожого обстрілу загинув український військовий, ще один отримав поранення.

У зв'язку з цим, президент Володимир Зеленський зажадав від Росії втрутитися в ситуацію із загостренням на Донбасі.

У свою чергу у Кремлі заявили про стурбованість через загострення напруженості на лінії зіткнення на Донбасі.