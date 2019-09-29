На Донбассе боевики обстреляли позиции ООС из минометов

На Донбассе с начала суток, 29 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Сообщается, что противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил вблизи Докучаевска, Павлополя, Водяного. Боевики обстреливали позиции ООС из автоматических гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил неподалеку Майского, Луганского, Новолуганского, Крымского. Тут боевики применили противотанковые, автоматические гранатометы, стрелковое оружие, минометы калибра 120 мм и 82 мм

В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов с украинской стороны не было.

Напомним, на Донбассе в течение суток, 28 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня.