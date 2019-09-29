На Донбасі бойовики обстріляли позиції ООС з мінометів

На Донбасі з початку доби, 29 вересня, збройні формування Російської Федерації і її найманці 11 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр ООС.

Повідомляється, що ворог обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил поблизу Докучаєвська, Павлополя, Водяного. Бойовики обстрілювали позиції ООС з автоматичних гранатометів, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив п'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил неподалік Травневого, Луганського, Новолуганського, Кримського. Тут бойовики застосували протитанкові, автоматичні гранатомети, стрілецьку зброю, міномети калібру 120 мм і 82 мм

Протягом поточної доби втрат внаслідок обстрілів з української сторони не було.

Нагадаємо, на Донбасі протягом доби, 28 вересня, збройні формування Російської Федерації і її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню.