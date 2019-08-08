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На Донбассе боевики снова нарушили режим прекращения огня

Новости » Общество    08.08.2019 - 21:24
На Донбассе боевики снова нарушили режим прекращения огня
Иллюстративное фото (ООС)

Враг 5 раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе с начала текущих суток 8 августа в районе проведения операции Объединенных сил боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Враг обстреливал позиции наших подразделений с противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники пять раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений с противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил, а именно вблизи Богдановки по направлению Петровского, неподалеку Водяного из направлений Пикуза и Ужовка, вблизи Новотроицкого по направлению Докучаевска, вблизи Верхнеторецкого по направлению Васильевки. 

"Потерь в результате вражеских обстрелов в составе подразделений Объединенных сил не было", - говорится в сообщении. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассеза прошедшие сутки, 7 августа, боевики в очередной раз нарушили бессрочное перемирие, проведя 10 обстрелов украинских позиций. Потерь среди бойцов ООС нет.

Кроме того, что вчера президент Владимир Зеленский звонил президенту РФ Владимиру Путину в связи с гибелью четырех украинских военных на Донбассе.

Отметим, 6 августа около 11 часов дня в результате обстрелов боевиков погибли 4 украинских бойцов. Среди погибших старший матрос, помощник гранатометчика, 31-летний Александр Шарко и 21-летний матрос, гранатометчик, Владислав Рак. Секретарь СНБО Александр Данилюк после заявил, что это не останется без внимания.

 

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Темы: Новости ООС
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