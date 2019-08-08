На Донбасі бойовики знову порушили режим припинення вогню

Ілюстративне фото (ООС)

Ворог 5 разів порушили режим припинення вогню

На Донбасі з початку поточної доби 8 серпня в районі проведення операції Об'єднаних сил бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС Facebook.

Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

"протягом доби збройні формування Російської Федерації і її найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив п'ять обстрілу позицій Об'єднаних сил, а саме поблизу Богданівки за напрямом Петровського, неподалік Водяної із напрямків Пикуза і Вужачку, поблизу Новотроїцького за напрямом Докучаєвська, поблизу Верхньоторецької по напрямку Василівки.

"Втрат в результаті обстрілу ворожих у складі підрозділів Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасіза минулу добу, 7 серпня, бойовики в черговий раз порушили безстрокове перемир'я, провівши 10 обстрілу українських позицій. Втрат серед бійців ООС немає.

Крім того, що вчора президент Володимир Зеленський дзвонив президентові РФ Володимиру Путіну у зв'язку з загибеллю чотирьох українських військових на Донбасі.

Відзначимо, 6 серпня близько 11 години дня в результаті обстрілу бойовиків загинули 4 українських бійців. Серед загиблих старший матрос, помічник гранатометника, 31-річний Олександр Шарко і 21-річний матрос, гранатометник, Владислав Рак. Секретар РНБО Олександр Данилюк після заявив, що це не залишиться без уваги.