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На Донбассе боевики с начала суток совершили один обстрел позиций ВСУ

Новости » Общество    27.07.2019 - 17:47
На Донбассе боевики с начала суток совершили один обстрел позиций ВСУ
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

В результате обстрела ранение получил один украинский военный

На Донбассе с начала суток, 27 июля, боевики совершили один обстрел позиций украинских военных на линии соприкосновения, один военнослужащий ранен. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Сообщается, что на луганском направлении после 4:00 утра боевики со стороны неподконтрольного Киеву села Сокольники обстреляли из автоматического гранатомета позиции подразделений Объединенных сил вблизи Крымского.

Как следствие, один украинский военнослужащий получил ранение. Он доставлен в военный мобильный госпиталь, состояние здоровья украинца удовлетворительное.

Ситуация на линии соприкосновения находится под контролем подразделений Объединенных сил. Украинские военные придерживаются условий полного прекращения огня.

Напомним, по состоянию на утро 27 июля вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате получил ранения украинский военный. Боевики осуществили обстрел позиций Объединенных сил из автоматического гранатомета вблизи Крымского - в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

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Темы: Новости ООС
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