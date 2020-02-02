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На Донбассе боевики из минометов обстреляли украинские позиции

Новости » Происшествия     02.02.2020 - 13:07
На Донбассе боевики из минометов обстреляли украинские позиции
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Обстрелы произошли вблизи Крымского и Луганского

С начала текущих суток, 2 февраля, в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксированы 6 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

По данным оборонного ведомства, незаконные вооруженные формирования из минометов 82-го калибра, вооружения боевой машины пехоты и гранатометов открывали огонь по позициям украинских военнослужащих в районе Крымского и Луганского.

Отмечается, что боевики выпустили по укреплениям Объединенных сил 22 мины и совершили почти 30 выстрелов из гранатометов.

"Потерь в рядах Вооруженных сил Украины в течение текущих суток нет", - добавили в Минобороны.

Напомним, в субботу, 1 февраля, на Донбассе в результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб и один получил ранения. Еще один военнослужащий Объединенных сил пострадал в результате подрыва на взрывчатке. Вчера оккупанты 15 раз нарушали режим прекращения огня.

Также РБК-Украина писало, что с начала 2020 года незаконные вооруженные формирования РФ на Донбассе более 90 раз препятствовали деятельности наблюдателей СММ ОБСЕ. Больше всего нарушений со стороны боевиков было зафиксировано в районе Верхнешироковского и Заиченко.

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