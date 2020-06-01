На Донбассе боевики массово вербуют детей, нарушая законы войны

Правоохранители фиксируют многочисленные случаи вербовки детей пророссийскими боевиками на Донбассе, что нарушает законы ведения войны. Украинские суды вынесли приговор уже 29 несовершеннолетним украинцам за участие в войне на Донбассе на стороне оккупантов.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

Главари боевиков, начиная с 2014 года, массово вербуют несовершеннолетних для привлечения к участию в боевых действиях против украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Один из случаев вербовки ребенка был зафиксирован в сентябре 2014 года. Тогда оккупанты привлекли в свои подразделения 16-летнего юношу, выдали ему огнестрельное оружие и отправили охранять и патрулировать захваченную территорию. Юношу приговорили к лишению свободы более чем на 3 года.

Отмечается, что участие несовершеннолетних в вооруженных конфликтах запрещено статьей 4 Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, которая была ратифицирована как Украиной, так и Россией.

По факту многочисленных случаев вербовки детей боевиками Офис генпрокурора открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение законов и обычаев войны.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала 2020 года на Донбассе в результате обстрелов пострадали 10 детей, а всего в районе боевых действий проживает более 400 тысяч несовершеннолетних.