На Донбасі бойовики масово вербують дітей, порушуючи закони війни

Правоохоронці фіксують численні випадки вербування дітей проросійськими бойовиками на Донбасі, що порушує закони ведення війни. Українські суди винесли вирок вже 29 неповнолітнім українцям за участь у війні на Донбасі на боці окупантів.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

Ватажки бойовиків, починаючи з 2014 року, масово вербують неповнолітніх для залучення до участі в бойових діях проти українських військових в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Один з випадків вербування дитини було зафіксовано у вересні 2014 року. Тоді окупанти залучили до своїх підрозділів 16-річного юнака, видали йому вогнепальну зброю та відправили охороняти та патрулювати захоплену територію. Юнака засудили до позбавлення волі на понад 3 роки.

Зазначається, що участь неповнолітніх у збройних конфліктах заборонена статтею 4 Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини, яка була ратифікована як Україною, так і Росією.

За фактом численних випадків вербування дітей бойовиками Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України, тобто порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку 2020 року на Донбасі в результаті обстрілів постраждали 10 дітей, а загалом в районі бойових дій проживає понад 400 тисяч неповнолітніх.