На Донбассе боевики использовали запрещенное вооружение

На Донбассе от начала текущих суток, 11 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Как отметили в ООС, при обстрелах позиций украинских военных противник использовал запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем.

В частности, один раз боевики из автоматических станковых гранатометов обстреляли позиции ООС вблизи населенного пункта Пески в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял позиции украинских военных недалеко от населенного пункта Орехово, где выпустил 4 мины из 120-мм миномета и совершил 7 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета.

"Сегодня, 11 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сообщили в ООС.

Напомним, 10 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики вели огонь по позициям ВСУ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди украинских военных не было.

Также РБК-Украина писало, что в Украине может появиться Нацагентство по преодолению последствий агрессии РФ. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Раде.