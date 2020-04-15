На Донбассе боевики дважды нарушили режим "тишины"

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Потерь среди украинских военных нет

В среду, 15 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) российско-оккупационные войска дважды нарушили режима прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что боевики применили для осуществления провокационных обстрелов гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Прицельным огнем Объединенные силы помешали врагу реализовать свои преступные цели", - говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" осуществили обстрелы возле Крымского и вблизи города Попасная.

"Активно действуя в обороне, наши защитники избежали потерь от вражеских обстрелов. На все дерзкие действия российских наемников украинские военнослужащие ответили прицельным огнем по опорным пунктам противника", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 апреля на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации осуществили девять обстрелов позиций Объединенных сил. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Кроме того, в Донецкой области на полигоне во время проведения плановых стрельб взорвался миномет, в результате чего один военнослужащий погиб, еще восемь получили ранения.